Робот-змея очистит мозг от тромбов

Устройство проникает в сосуды

Миниатюрный робот, похожий на червя или маленькую змейку, поможет быстрому восстановлению после инсульта. Его создали ученые из Массачусетского университета в Бостоне. Устройство имплантируют в мозг, робот очищает сосуды от опасных сгустков крови и доставляет к поврежденным участкам лекарства.

Устройство изготовлено из сплава титана и никеля. Он покрыт гидрогелем, так что может двигаться в организме, не повреждая ткани. Разработчики утверждают, что роботом можно управлять с помощью магнитов или их собственных внутренних двигателей.

Главная задача робота – доставить лекарство к поврежденному участку. Кроме того, с помощью встроенного лазера "змея" сможет справиться с любыми сгустками. Как подчеркивают медики, острый инсульт можно вылечить в течение первых 90 минут. Применение нового робота позволит значительно увеличить выживаемость пациентов. Правда, испытан робот пока только на модели мозга, на человеке "змею" пока не проверяли, пишет Daily Mail.