Авиация США срочно эвакуируется из Флориды

Часть самолетов отправляют в Техас

Десятки самолетов ВМС США срочно эвакуируются с аэродромов в штате Флорида. К побережью приближается ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане.

По оценкам специалистов американского Национального центра по наблюдению за ураганами, "Дориан" достигнет побережья Флориды к концу этой или началу следующей недели. За это время, как утверждают эксперты, он значительно усилится и наберет мощь урагана четвертой категории - из пяти возможных.

Сейчас "Дориан" находится примерно в 355 километрах к северо-западу от города Сан-Хуан - административного центра островного государства Пуэрто-Рико. Вихрь приближается к Флориде со скоростью 5,8 метров в секунду. Внутри урагана скорость ветра достигает 38 метров в секунду.

По данным телеканала CNN, американские военные перебрасывают около 40 самолетов. Они отправятся на аэродромы в штатах Техас, Огайо и Мичиган.