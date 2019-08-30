Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Екатеринбурге из-за поломки шасси

На взлетно-посадочной полосе нашли останки птицы

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Петербурга в город Худжанд на севере Таджикистана, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Лайнер вылетел из петербургского аэродрома Пулково. Во время полета командир самолета сообщил о возможном повреждении шасси и решил экстренно сесть в Екатеринбурге.

При посадке никто из пассажиров не пострадал. С ними сейчас работают представители авиакомпании.

"При осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково обнаружены останки животного происхождения, перья птиц", - сообщила РЕН ТВ пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), ежегодно происходит около 5400 столкновений птиц с самолетами.

"Аэродромное поле всегда имеет хороший травяной покров - источник еды для птиц (семена и насекомые), - рассказал "Российской газете" главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. - Летом над нагретым бетонным покрытием ВПП пернатые ловят летающих насекомых. Появлению птиц вблизи аэропортов способствует и сам человек. Летные поля нередко соседствуют со стихийными свалками мусора. На таких свалках часто кормятся птицы, причем достаточно крупные, например вороны, голуби и чайки".