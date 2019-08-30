ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Екатеринбурге из-за поломки шасси

08:18
  • пятница
  • 30 августа 2019

На взлетно-посадочной полосе нашли останки птицы

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Петербурга в город Худжанд на севере Таджикистана, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Севший в кукурузу А321 разрезали на части

Лайнер вылетел из петербургского аэродрома Пулково. Во время полета командир самолета сообщил о возможном повреждении шасси и решил экстренно сесть в Екатеринбурге. 

При посадке никто из пассажиров не пострадал. С ними сейчас работают представители авиакомпании. 

"При осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково обнаружены останки животного происхождения, перья птиц", - сообщила РЕН ТВ пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова. 

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), ежегодно происходит около 5400 столкновений птиц с самолетами. 

"Аэродромное поле всегда имеет хороший травяной покров - источник еды для птиц (семена и насекомые), - рассказал "Российской газете" главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. - Летом над нагретым бетонным покрытием ВПП пернатые ловят летающих насекомых. Появлению птиц вблизи аэропортов способствует и сам человек. Летные поля нередко соседствуют со стихийными свалками мусора. На таких свалках часто кормятся птицы, причем достаточно крупные, например вороны, голуби и чайки". 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.