Почему Трамп заморозил военную помощь Украине

Президент США отказался платить за антироссийскую истерию

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили решение президента США Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

"Америка ждет от нового украинского руководства миролюбивой политики. То есть теперь Украина станет голубем мира", - сказал Фролов.

"Президент Трамп – бизнесмен и прагматик. Он не готов платить, как его предшественники Клинтон и Обама, просто за антироссийскую риторику", - ответил эксперт. Он подчеркнул, что американский лидер понимает, что Россия – это важный игрок на международной арене, именно поэтому, несмотря на всю критику, он пытается наладить отношения с Москвой.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

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