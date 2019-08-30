Трамп отодвинул Зеленского на второй план

Президент умеет грамотно расставить приоритеты

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную в эти выходные поездку в Польшу из-за надвигающегося на США урагана "Дориан"

Ожидалось, что американский лидер посетит мероприятия по случаю годовщины Второй мировой войны, а также проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако проблемы внутри своей страны оказались для Трампа важнее.

Президент США лично позвонил своему польскому коллеге Анджею Дуде и извинился за ситуацию с отменой визита. Вместо Трампа в Варшаву поедет вице-президент США Майк Пенс, пишет газета "Известия".

Ураган "Дориан" на данный момент движется на Флориду, в штате уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Он может стать одним из крупнейших в истории США.