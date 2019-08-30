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Киев заявил об обмене заключенными, в Москве об этом ничего не знают

08:46
  • пятница
  • 30 августа 2019

Ранее процедуру обсудили Путин и Зеленский

На Украине заявили, что состоялся обмен заключенными гражданами с Россией.
СМИ: режиссер Сенцов этапирован в Москву из колонии

Такой информацией поделилась депутат Верховной рады Анна Исламова. Ее запись репостнул новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет "Газета.Ru". Речь идет о задержанных в Керченском проливе моряках, режиссере Олега Сенцове, жителе Крыма Владимире Балухе, националистах Николае Карпюке и Станиславе Клыхе.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем telegram-канале, что самолет с украинцами должен приземлиться в Киеве в пять утра. По данным украинских СМИ, заключенных будет встречать президент Украины Владимир Зеленский.

Тем не менее, российская сторона утверждает, что удерживаемые на Украине наши соотечественники до сих пор остаются в СИЗО, никаких намеков, что они движутся на обмен нет, передает ТАСС.  В частности, речь идет о Максиме Одинцове и Александре Баранове.

В середине июля между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в котором они обсудили обмен военнопленными. Позднее спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил начало подготовки процедуры. По предварительной договоренности, обмен состоится 33 на 33.

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