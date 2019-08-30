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Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

08:42
  • пятница
  • 30 августа 2019

Пуски прошли в рамках больших учений Южного военного округа

Минобороны показало кадры учений, которые проходят в акватории Черного моря. Там экипаж  малого ракетного корабля  "Вышний Волочек"  впервые испытал крылатые ракеты "Калибр".

Цель, имитирующая корабль условного противника, была успешно поражена на расстоянии около 40 морских миль. Стрельбы прошли в рамках больших учений Южного военного округа, передает "ТВ Центр". В них были задействованы 12 полигонов в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях,  в Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Крыму.

В маневрах участвовали более восьми тысяч военнослужащих. Задачи выполнили десять боевых кораблей и самолеты морской авиации.

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