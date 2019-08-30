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Возвращение из ада: истории освобождения беженцев из "Рукбана"

08:51
  • пятница
  • 30 августа 2019

Массовый выход людей из лагеря ожидается в сентябре

Власти Сирии делают все возможное для вызволения беженцев из печально известного лагеря "Рукбан". При помощи российского Центра по примирению достигнута договоренность о выходе  тысяч женщин, детей, стариков из резервации, расположенной на границе с Иорданией, в зоне подконтрольной США.  Уже в начале сентября люди смогут  покинуть лагерь.  Их ждут в пунктах временного размещения. Таких центров в стране более 50, в основном, они находятся в провинции Хомс.

В Хомсе принимают беженцев из печально известного лагеря "Рукбан". Люди, возвращающиеся в свои дома по всей Сирии, находят в городе временный приют.

В здании этой школы одновременно могут разместиться 1200 беженцев. Сейчас их тут всего 105. Но люди прибывают постоянно. Лагерь "Рукбан", находящийся под контролем боевиков и американских войск, для них теперь уже в прошлом.

"Условия жизни были очень тяжелые. Практически не было хлеба и воды. Когда мы хотели сами испечь хлеб, нам приходилось использовать вместо дров мусор. Летом - жара, зимой - холод. Два года прошло в невыносимых условиях. Там пустыня. Постоянные ветра и пыльные бури. Палатки, где мы жили срывало порывами ветра. Но самое страшное это то, что мы жили без законов и без справедливости - всем заправляли боевики", - сказал беженец Али Ашшафи.

Али удалось выжить самому и спасти всю свою семью: маму, жену и двоих дочерей - четырех и пяти лет. Говорит, чтобы вырваться из "Рукбана" пришлось заплатить за каждого по пять тысяч сирийских лир - по местным меркам очень большая сумма. Еще труднее пришлось Ясину. До войны он тоже жил в Пальмире. А потом - обычный поход на рынок. Взрыв заминированного автомобиля. И потеря ноги. Когда боевики захватили город, Ясину удалось бежать, хотя сделать это было очень непросто. Но еще сложнее оказалось покинуть лагерь "Рукбан".

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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Беженец из "Рукбана"
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Беженцы из "Рукбана"
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