Минобороны рассекретило уникальный архив о советских солдатах

Они посвящены освобождению Бухареста

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения советскими войсками столицы Румынии Бухареста.

Наиболее ожесточенные бои велись примерно в 50 километрах от города, в нефтеносном районе, который гитлеровцы стремились удержать до последнего. Какой ценой далась победа Красной армии на этом рубеже, свидетельствуют описания личных подвигов бойцов, удостоенных наград посмертно. Из документов также становится понятно, что после освобождения главной целью стало сохранение румынской государственности, отмечает "ТВ Центр".

Первые подразделения советских войск вместе с дивизией румынских добровольцев вошли в город утром 31 августа 1944 года. Жители встречали бойцов цветами, а слова благодарности браво и виват, как пишут корреспонденты фронтовых газет, были понятны всем. Вечером, в честь освобождения Бухареста салютовала Москва. В субботу в российской столице, как и 75 лет назад, прогремят победные залпы.

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