На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

Стало известно, сколько автомобилей проехало по нему за лето

Рекорд этого лета установлен на Крымском мосту. За три месяца по нему проехали два миллиона 250 тысяч автомобилей. Это почти на четверть миллиона больше, чем в прошлом году.

Транспортная артерия стала главным драйвером роста турпотока. На личном транспорте на полуостров приезжают больше половины отдыхающих, передает "ТВ Центр". 19 километров живописного пути, грандиозные арки, неповторимая морская панорама. Маршрут не зависит от погоды. Гости едут со всей страны, планируют увидеть достопримечательности и прикоснуться к истории, которая в Крыму буквально на каждом шагу.

"Раньше ездил на переправе, очень долго ждать было, пробки большие, и поэтому не ездили. А сейчас хоть каждые выходные приезжай", - сообщил турист Иван Семенов.

"Мы посетим и Керчь, и Феодосию, и Судак, и Алушту, и Ялту, и обязательно в город-герой Севастополь съездим, посетим и 30 и 35 батарею, на Перекоп, на Качу попадем", - поделился планами турист из Челябинска Павел Солдатов.

Тем временем, по графику идет строительство железнодорожной части Крымского моста. Продажу билетов планируют открыть совсем скоро - в сентябре. А проехать на первом поезде, как ожидается, можно будет уже в декабре.

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