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В личной жизни Поклонской произошли радикальные перемены

08:39
  • пятница
  • 30 августа 2019

Об этом никто не догадывался

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намекнула на серьезные перемены в личной жизни, о которых общественность не узнает до предъявления ее декларации о доходах и имуществе. 
Поклонская рассказала о разрыве отношений

"Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается… Это будет тайной до момента предъявления декларации", - заявила Поклонская РИА Новости

По словам политика, она по собственной воле наложила табу на огласку своей личной жизни. 

В 2018 году экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж за юриста Ивана Соловьева. Тогда же Соловьев стал помощником Поклонской на общественных началах. Супруги намеревались заниматься общественными и правозащитными проектами. В частности, из волновала судьба жителей Крыма и верующих Украинской православной церкви. Поклонская и Соловьев написали книгу о жизни крымского экс-прокурора и одно время даже хотели создать бренд "Няш-Мяш". 

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