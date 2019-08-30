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Вдова Кобзона вышла замуж без любви

09:05
  • пятница
  • 30 августа 2019

Она умеет быть матерью своему мужу

68-летняя Нелли Кобзон шокировала поклонников своим признанием. Оказывается, сильные чувства к мужу она стала испытывать только после свадьбы. 
Вдова Кобзона своей красотой затмила популярную кинозвезду

"Когда я выходила замуж, я не была в него влюблена", - заявила вдова Кобзона "Комсомольской правде". По ее словам, певец сделал ей предложение через три дня после знакомства. Нелли ответила отказом, но предложила продолжить общение. Через пару месяцев артист навестил ее в Ленинграде, а потом пригласил Нелли, ее маму и подругу в Сочи, где у него проходили гастроли. Кобзон поселил их в лучшей гостинице города. 

"Вот тогда мы уже стали встречаться, и на его предложение я ответила согласием. Но узнала его по-настоящему, только когда мы поженились. И с каждым годом все больше и больше ценила его и уважала, хотя был период притирки. Мы выросли в разных семьях, с разной культурой, в том числе бытовой", - призналась Нелли Кобзон. 

По словам вдовы, жить со знаменитым певцом - это большой труд. Первое время ей было тяжело ездить с мужем на концерты в разные города и устраивать его быт.  

"Он был благодарен, называл меня "куколка моя любимая". Его первые жены [певица Вероника Круглова, актриса Людмила Гурченко] были талантливые, знаменитые, но с амбициями. И каждая прежде всего жила для себя. А ему нужна была женщина, которая жила бы его интересами. Помимо того что жена, она должна быть ему еще и мамой. Во мне он нашел именно такую", - сказала вдова народного артиста СССР. 

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. После его смерти Нелли Кобзон не стала затворницей. Она устраивает выставки, посещает светские мероприятия и занимается благотворительностью. 

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