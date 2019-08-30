Купающаяся россиянка впала в кому в Турции на глазах у матери

Женщина не сразу поняла, что дочь потеряла сознание

Жительница Москвы впала в кому во время отдыха на турецком курорте. Ее доставили в Россию, сейчас она находится в реанимации.

РЕН ТВ сообщает, что московская студентка плавала в бассейне в маске. Ее мать находилась поблизости, но не сразу поняла, что дочь лишилась чувств. Девушку вытащили из воды сотрудники отеля.

В последнее время выросло число несчастных случаев с россиянами в Турции. 16-летняя жительница Красноярска умерла в турецкой больнице от перитонита. Ее родители заподозрили врачей в краже органов. Ранее 12-летняя россиянка погибла в бассейне в Бодруме, ее руку засосало в трубу бассейна.