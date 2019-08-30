ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Купающаяся россиянка впала в кому в Турции на глазах у матери

09:30
  • пятница
  • 30 августа 2019

Женщина не сразу поняла, что дочь потеряла сознание

Жительница Москвы впала в кому во время отдыха на турецком курорте. Ее доставили в Россию, сейчас она находится в реанимации. 

Названы главные причины несчастных случаев с россиянами в Турции
Россияне разочаровались в бюджетном отдыхе в Турции

РЕН ТВ сообщает, что московская студентка плавала в бассейне в маске. Ее мать находилась поблизости, но не сразу поняла, что дочь лишилась чувств. Девушку вытащили из воды сотрудники отеля. 

В последнее время выросло число несчастных случаев с россиянами в Турции. 16-летняя жительница Красноярска умерла в турецкой больнице от перитонита. Ее родители заподозрили врачей в краже органов. Ранее 12-летняя россиянка погибла в бассейне в Бодруме, ее руку засосало в трубу бассейна.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Бассейн в отеле
Бассейн в отеле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.