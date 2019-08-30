Полиция предостерегла граждан от участия в несогласованной акции в Москве

На мероприятии возможны провокации

Столичная полиция предостерегла граждан от участия в несогласованной акции на Хохловской площади 30 августа.

На сайте ГУ МВД России по Москве сообщается, что в интернете появились призывы к участию в акции в амфитеатре (в народе это место называют "Ямой") на Хохловской площади.

"Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти города Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам – воздержаться от участия в ней", - говорится в сообщении ведомства.

В МВД напомнили, что организация и участие в несогласованных акциях влекут за собой ответственность в соответствии с законом. Граждан также предупредили о возможных провокациях на мероприятии.