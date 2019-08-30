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Россиянам упростят покупку спортивного питания

11:01
  • пятница
  • 30 августа 2019

Роспотребнадзор хочет разрешить продажу БАДов в интернете

В России могут отменить запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.

Это может произойти в 2021 году, с таким предложением выступил Роспотребнадзор в рамках программы "регуляторной гильотины". "У граждан появится дополнительная возможность покупать проверенную отечественную продукцию", - заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

На данный момент БАДы можно приобрести только в стационарных торговых точках, на покупку в интернете действует ограничение, узаконенное в одном из СанПиНов. Поэтому россияне покупают добавки на зарубежных сайтах, создавая риски для организма, пишет газета "Известия".

Наибольшим спросом в России пользуется спортивное питание.

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