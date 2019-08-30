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Экс-жена Абрамовича показала недорогое помолвочное кольцо от нового бойфренда

10:28
  • пятница
  • 30 августа 2019

Жених явно не дотягивает до российского олигарха

Модельер Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом, которое подарил ей новый избранник – греческий миллиардер Ставрос Ниархос III.

Фотографию в Instagram опубликовала подруга Дарьи, звезда сериала "90210: Новое поколение" Сара Фостер, которой также недавно сделали предложение. В кадре женщины похвастались роскошными ювелирными украшениями на безымянных пальцах.

"Ничего кроме двух новоиспеченных невест, притворяющихся, что они очень рады друг за друг", - подписала пост Фостер.

 

Однако поклонников Жуковой не впечатлил размер бриллианта в помолвочном кольце от нового избранника. Они отметили, что Абрамович подарил ей более роскошное украшение – кольцо с огромным треугольным бриллиантом, пишет "Экспресс-газета".

Свадьба Дарьи и Ставроса состоится в этом году, пока обсуждаются детали, заявили в окружении Дарьи и Ставроса.

Дарья Жукова и Роман Абармович развелись в 2017 году спустя 10 лет совместной жизни. В браке у них родились двое детей: сын Аарон и дочь Лея. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать своих наследников и развивать совместные проекты.

Новый избранник Жуковой Ставрос Ниархос III славился своими любовными похождениями. На его счету романы с Пэрис Хилтон и Линдси Лохан.

Видео: возможные причины развода Абрамовича и Жуковой

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