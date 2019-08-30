Возлюбленная Виторгана решилась на переезд

Она попросила подписчиков о помощи

28-летняя актриса Нино Нинидзе, которой приписывают роман с 46-летним актером Максимом Виторганом, попросила о помощи в поиске квартиры.

Нино Нинидзе сообщила в сториз в Instagram, что она ищет двухкомнатную квартиру в Басманном районе Москвы. Туда она хочет переехать вместе со своим сыном, которому скоро исполнится четыре года. Нинидзе родила мальчика от бывшего мужа - актера Кирилла Плетнева. "Очень нужна ваша помощь! - обратилась она к подписчикам. - Вдруг вы вспомните или ваши знакомые!"

Ранее стало известно, что Нинидзе повредила ногу во время заграничного отдыха. Теперь она передвигается с помощью трости и шутит, что у нее выросла третья нога. В августе актриса, судя по ее фото в Instagram, побывала на Кипре и в Греции. По слухам, вместе с ней отдыхал и Максим Виторган.

Напомним, Нинидзе и Плетнев развелись в мае 2018 года, а Собчак и Виторган окончательно расстались летом текущего года.

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