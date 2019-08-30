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Ливни превратили Владивосток в Венецию

11:47
  • пятница
  • 30 августа 2019

Местами уровень воды поднимается до 1 метра

Остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае уходит под воду. Река Амур разлилась из-за обильных осадков. Люди до последнего не хотели покидать свои загородные дома. Теперь на большую землю возвращаются с помощью МЧС.

"Дальневосточная Венеция" - с такими заголовками выходят новости на востоке страны уже не первые сутки. Сильные ливни превращают улицы в каналы, а сели и оползни заливают дома и дороги грязью. Сильные ливни принесли во Владивосток буквально за три дня месячную норму осадков. Парковка около аэропорта остается подтопленной. Местами уровень воды поднимается до 1 метра. По воде едут и поезда.

В круглосуточном режиме к встрече "большой" воды готовятся в Комсомольске-на-Амуре. Спасатели инспектируют подтопленные районы. Помогают местным жителям, спасают животных.

За прошедшие сутки в Комсомольске-на-Амуре уровень воды вырос на 12 сантиметров и уже составляет 708 см. Это более чем на полметра превышает критическую отметку. Вода продолжает захватывать все новые территории. Подтоплено  38 жилых домов и 92 приусадебных участка. Эвакуация местных жителей пока не проводилась. Но к такому развитию событий готовятся. Развернуты три пункта временного размещения на 240 человек. 

Нынешний паводок стал уже вторым с начала месяца. Первая волна пришла в Приморье 18 августа, после того как регион накрыл мощный тайфун "Кроса".  В ближайшие дни регион останется  в зоне действия тропического циклона.

Екатерина Гоголева, Анна Влади, "ТВ Центр".

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Спасатели МЧС работают в зоне паводкасатели
Спасатели МЧС работают в зоне паводкасатели
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка в Приморье
Последствия паводка в Приморье
Последствия паводка в Приморье
Последствия паводка в Приморье
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