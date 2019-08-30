Обмен заключенными между Россией и Украиной откладывается

В Киеве заявили, что в пятницу обмен не состоится, другой даты пока нет

Украинские СМИ распространяют очередной вброс. Якобы обмен заключенными между Москвой и Киевом уже произошел. Обе стороны информацию опровергли. Днем в СБУ и вовсе сообщили, что в пятницу обмен точно не состоится. Окончательной даты завершения процесса пока нет, сообщают источники информагентств.

Первое сообщение о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом якобы произошел и даже уже завершился, появилось глубокой ночью. Только что назначенный генпрокурор Украины Рябошапка перепостил на своей странице в соцстети запись, сделанную сотрудницей Верховной Рады, некой Анной Исламовой, которая сообщала об обмене как о свершившемся факте.

"Молимся! Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, летят домой. Ждём!" – написала она.

Дальше эту информацию уже понесли украинские СМИ, ссылаясь на власти. Журналисты ринулись в аэропорт Жуляны, куда якобы должны были в пять утра прилететь освобожденные украинцы. Потому как генпрокурор вряд ли будет распространять фейки, подумала пресса. Но вероятно ошиблась. Так как уже утром информацию о завершении обмена опровергли, и в СБУ, и в офисе украинского президента.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - сообщили у Зеленского.

Получается, генпрокурор Рябошапка поспешил, либо не понимая, либо намеренно совершая вброс, который вряд ли идет на пользу столь сложному переговорному процессу. Но скорее первое, что говорит о компетенции кадров, которых Зеленский назначил на ключевые посты в стране. Депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин на заседании Рады описал кадровую политику президента известной притчей "о слепых и слоне". Только в украинский реалиях - вся страна заблуждается, что на самом деле из себя представляет новое правительство.

"Мы точно не слепые, но нам, замыливая глаза, пытаются продать этакого слоника. Поясню, люди которых нам представляют в правительстве - все абсолютно разные. Есть свежие и есть гнилые. Если оправдывать такой подход только благими намерениями, то можно вспомнить, сколько ужасных вещей совершилось под видом благих намерений. И напоследок - правительство не формируется извне. И так дерзко демонстрировать всем, что это происходит - немного неправильно", - заявил депутат.

Но украинцы в своего президента до сих пор верят. Потому как Зеленский за лето рейтинг практически не потерял. Объясняется это просто - измученное политикой Порошенко общество всё ещё живёт надеждой и на этом умело играют. Слуги обещают народу благосостояние и правительство в смартфоне. Но пока не сделано ровным счетом ничего, с чем согласился и сам Зеленский, заявив, что последние три месяца он лишь учился управлять страной.

"Недавно прошли 100 дней моей президентской каденции, было много разных оценок, но поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда. Я уверен, что сейчас страна сможет включить пятую скорость и уверенно начать двигаться путем перемен", - сказал Зеленский.

Согласно последним опросам, этих перемен украинцы ждут прежде всего в качестве снижения коммунальных платежей и окончания войны на Донбассе. Но президент Зеленский своего плана на этот счет пока так и не представил. За него пока говорят подчиненные. Накануне на этот счет высказался новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Если процесс пойдёт дальше, будем искать и думать над следующими шагами, над модальностями возвращения людей к мирной жизни, о проведении выборов, амнистии, снятии торговых ограничений, возобновлении полного контроля над нашей границей. Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок", - заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

А пока новые украинские власти думают, на юго-востоке продолжают стрелять. Управление народной милиции ДНР сообщило об очередном обстреле Донецка и Горловки украинскими военными. Как итог - три человека убиты, пятеро ранены.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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