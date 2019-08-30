Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Советские войска встречали с облегчением

В преддверии 75-летия освобождения Бухареста от войск нацистской Германии наше Минобороны рассекретило уникальные архивные документы. Утром 31 августа 1944 года Красная армия вместе с румынской добровольческой дивизией вошли в город, окружили и уничтожили силы противника. Местные жители встречали советских солдат цветами и овациями.

Весна 1944 года, ставка Верховного главнокомандования принимает решение ввести войска в Румынию. К тому времени страна уже перешла на сторону советских войск. Наших солдат в Бухаресте, а вместе с ними и окончание самой войны, принимали "с большим облегчением, как давно ожидаемое событие". Это цитата из документов, которые опубликовало на своем сайте Министерство обороны. Раздел так и называется – "Цветы и радость освобождения".

— На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии — город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло (из политдонесения 53-й армии).

На сайте можно найти фотоснимки постановлений, журналов боевых действий, наградных листов и публикаций из фронтовых газет. Документы рассекретили к 75-летию освобождения Бухареста. Только за 11 дней августа 44-го наша армия разгромила 18 пехотных и танковых дивизий противника, подбила более 300 самолётов и взяла свыше 100 тысяч пленных. За сухой статистикой, конечно, стоят героические подвиги солдат Красной армии. Старший сержант гвардии Прокофий Баранов ценой собственной жизни уничтожил вражеские орудия и три десятка фашистов. Санинструктор 6-го гвардейского воздушно-десантного полка гвардии младший сержант Емельян Белинский вынес с поля боя 25 раненых, сам погиб. Посмертно награжден и водитель второго отдельного дивизиона гвардии ефрейтор Георгий Большагин.

Немецкие войска несколько раз пытались вернуть Бухарест под свой контроль. Но жители города оказали сильнейшее сопротивление и не оставили противнику шанса. Своего маршала, который открыто поддерживал гитлеровскую Германию, румынские военные взяли под стражу. Спустя 9 месяцев Ион Антонеску будет казнён. Тем временем освобожденной столице появляются советские флаги. Солдаты Украинского фронта получают четкое предписание: обеспечить охрану школ и больниц. Владельцам торговых и промышленных предприятий гарантировалось сохранение всех имущественных прав и частной собственности.

— В занятых Красной армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий.

Освобожденный Бухарест открыл Красной армии пути дальнейшего преследования нацистов на юго-западном направлении. До окончания Второй мировой остается ровно год. Чтобы поддержать боевой дух и прославить подвиг солдат 2-го Украинского фронта, в небе над Москвой раздается залп из 324 орудий.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".