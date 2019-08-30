ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

12:00
  • пятница
  • 30 августа 2019

Советские войска встречали с облегчением

В преддверии 75-летия освобождения Бухареста от войск нацистской Германии наше Минобороны рассекретило уникальные архивные документы. Утром 31 августа 1944 года Красная армия вместе с румынской добровольческой дивизией вошли в город, окружили и уничтожили силы противника. Местные жители встречали советских солдат цветами и овациями.

Весна 1944 года, ставка Верховного главнокомандования принимает решение ввести войска в Румынию. К тому времени страна уже перешла на сторону советских войск. Наших солдат в Бухаресте, а вместе с ними и окончание самой войны, принимали "с большим облегчением, как давно ожидаемое событие". Это цитата из документов, которые опубликовало на своем сайте Министерство обороны. Раздел так и называется – "Цветы и радость освобождения".

— На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии — город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло (из политдонесения 53-й армии).

На сайте можно найти фотоснимки постановлений, журналов боевых действий, наградных листов и публикаций из фронтовых газет. Документы рассекретили  к 75-летию освобождения Бухареста. Только за 11 дней августа 44-го наша армия разгромила 18 пехотных и танковых дивизий противника, подбила более 300 самолётов и взяла свыше 100 тысяч пленных. За сухой статистикой, конечно, стоят героические подвиги солдат Красной армии. Старший сержант гвардии Прокофий Баранов ценой собственной жизни уничтожил вражеские орудия и три десятка фашистов. Санинструктор 6-го гвардейского воздушно-десантного полка гвардии младший сержант Емельян Белинский вынес с поля боя 25 раненых, сам погиб. Посмертно награжден и водитель второго отдельного дивизиона гвардии ефрейтор Георгий Большагин.

Немецкие войска несколько раз пытались вернуть Бухарест под свой контроль. Но жители города оказали сильнейшее сопротивление и не оставили противнику шанса. Своего маршала, который открыто поддерживал гитлеровскую Германию, румынские военные взяли под стражу. Спустя 9 месяцев Ион Антонеску будет казнён. Тем временем освобожденной столице появляются советские флаги. Солдаты Украинского фронта получают четкое предписание: обеспечить охрану школ и больниц. Владельцам торговых и промышленных предприятий гарантировалось сохранение всех имущественных прав и частной собственности.

— В занятых Красной армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий.

Освобожденный Бухарест открыл Красной армии пути дальнейшего преследования нацистов на юго-западном направлении. До окончания Второй мировой остается ровно год. Чтобы поддержать боевой дух и прославить подвиг солдат 2-го Украинского фронта, в небе над Москвой раздается залп из 324 орудий.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

Главное сегодня
Советские войска
Советские войска
Архив о советских солдатах
Архив о советских солдатах
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Видеохронника Второй мировой войны
Видеохронника Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.