США потребуют с Китая имперские долги

Пекин долги прежнего правительства не признает

Из-за приближающегося к США урагана "Дориан" Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Там американский президент должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Эксперты считают, что американский лидер не увидел достаточной важности в этом событии. Поездку в Варшаву отменили президент Белоруссии и глава МИД Армении. Пока визит в Польшу подтвердил только Владимир Зеленский, который рискует остаться в гордом одиночестве. Сейчас всё внимание США направлено на торговые войны. Глава Белого дома хочет взыскать с Пекина долги ещё императорского Китая.

В торговой войне все средства хороши. Так, видимо, рассуждает Дональд Трамп, выбирая новый способ надавить на Китай. По сообщению агентства Bloomberg, теперь глава Белого дома решил, что пришло время взыскать долги. И ничего, что они - еще императорские. Речь об облигациях вековой давности. Красочные бумаги дореволюционное китайское правительство продавало за границу, чтобы собрать средства на строительство железных дорог. В США это называли "долларовой дипломатией". В Поднебесной - "столетием унижения". Потому что привлечение американского капитала позволяло Вашингтону частично контролировать внутренние дела Пекина.

"Обесценившиеся китайские облигации валяются на чердаках и в подвалах тысяч американцев. Теперь, когда Трамп усиливает торговое давление на Китай, держатели бумаг надеются, что он потребует от Пекина погасить долги. Хотя сами американские власти обвиняют своих граждан в мошенничестве, когда те пытаются продать антикварные бумаги", - говорится в заметке Bloomberg.

На онлайн-аукционах за одну облигацию просят всего несколько сотен долларов. Но Трамп надеется взыскать как минимум триллион. Это с учетом инфляции, процентов и компенсаций. Пекин долги прежнего правительства не признает. Вашингтон не оставляет в покое и китайскую корпорацию Huawei. Как сообщает The Wall Street Journal, в США начато новое расследование в отношении технического гиганта. Португальский программист обвинил компанию в краже его разработки - программного обеспечения для камер смартфонов. Оно было зарегистрировано в США. Huawei все претензии отрицает, утверждая, что не нарушала патент.

"Американские и китайские предприятия уже наладили тесную взаимосвязь в производственных цепочках по всему миру. В конечном итоге в результате давления на наших производителей пострадают компании из США. Мы надеемся, что Вашингтон как можно скорее отменит санкции против Huawei и других предприятий, чтобы избежать негативных последствий для своего бизнеса и глобальных производственных цепочек", - заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Однако в Белом доме к этим призывам вряд ли прислушаются. Там настроены на эскалацию торговой войны. Уже в воскресенье на 15% увеличат ввозные пошлины на товары из Поднебесной объемом в 300 миллиардов долларов. Следующее повышение запланировано на декабрь.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".