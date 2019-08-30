Брэд Питт пожаловался на одиночество

Актер произнес трогательную речь

55-летний актер Брэд Питт, который представил космический блокбастер "К звездам" на Венецианском фестивале, рассказал о тотальном одиночестве человека.

Картина Джеймса Грея повествует об инженере армейского корпуса, который путешествует по Галактике в поисках своего пропавшего отца, грезившего о встрече с внеземными цивилизациями. По словам Брэда Питта, при создании фильма "К звездам" авторы оглядывались на космические киношедевры Стэнли Кубрика и Андрея Тарковского. Однако ключевую мысль они позаимствовали у писателя Артура Кларка, которого одинаково пугало как отсутствие инопланетян, так и их существование.

"Мы воспринимаем пришельцев либо как тех, кто пришел к нам поделиться мудростью, либо как тех, кто хочет нас уничтожить. Но тут совсем иная мысль: что если мы совсем одни во вселенной? Может, нам стоит больше сфокусироваться друг на друге? Это все, что у нас есть", - заявил Питт в интервью РЕН ТВ.

По словам голливудского актера, природа равнодушна к человеческим чувствам и проблемам. "В космосе еще сильнее ощущаешь одиночество, недоброжелательность, там нет ничего, ты одинок", - заявил Брэд Питт.

Вероятно, эти слова тронули сердце многих поклонников актера, который недавно прошел через изнурительный бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. По слухам, сейчас Брэд Питт старается не заводить серьезных отношений и все свое время посвящает либо работе, либо общению с детьми. Не исключено, что особо сердобольные фанаты воспримут слова Питта об инопланетянах как жалобу на свое нынешнее положение.