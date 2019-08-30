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В бьющий рекорды Крым съехались со всей России

11:52
  • пятница
  • 30 августа 2019

Тут появились новые дороги, пляжи и санатории

Пять миллионов человек отдохнули в Крыму этим летом. На полуострове подводят итоги курортного сезона. Большинство туристов добираются до места отдыха по Крымскому мосту. Едут за солнцем, морем, безопасностью и комфортом. Инфраструктуру продолжают модернизировать. Строят новые санатории и отели, благоустраивают пляжи и набережные.

2700 километров на одном дыхании. Из Челябинска до Крыма - за два дня. Павел впервые наслаждается черноморским бризом, делая селфи на фоне одной из главных достопримечательностей полуострова  – моста через Керченский пролив.

"Мы посетим и Керчь, и Феодосию, и Судак, и Алушту, и Ялту, и обязательно в город-герой Севастополь съездим, посетим и 30-ю и 35-ю батарею, на Перекоп, на Качу попадем", - поделился планами турист и з Челябинска Павел Солдатов.

Транспортный переход открыл, по сути, безграничные возможности для туристов. 2 миллиона 250 тысяч автомобилей - всего за три месяца.

"Самый интенсивный месяц был август. Среднесуточная интенсивность составляла 32 тысячи автомобилей в оба направления, пик пришелся на 12 августа, был поставлен рекорд – 36 тысяч автомобилей в сутки", - рассказал начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

Еще один рекорд вот-вот падет. В прошлом году полуостров посетили семь миллионов туристов – максимальное количество за всю постсоветскую историю. В этом году в Крыму уже отдохнули более пяти миллионов человек, а впереди еще бархатный сезон.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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