Полина Гагарина сделала заявление о новой беременности

Певица не горит желанием

Полина Гагарина, ставшая наставницей в новом сезоне шоу "Голос", высказалась о своем участии в конкурсе. Певица пожелала всем конкурсантам удачи. Гагарина призналась, что для нее возвращение в красное кресло наставника тоже стало испытанием.

"Я рада быть в жюри с замечательными музыкантами и, уверена, настоящими джентльменами. Надеюсь, нам с вами повезет!" – написала Гагарина в своем инстаграме.

Само кресло певица тоже не обошла вниманием. Из-за него Гагариной даже пришлось разоткровенничаться о новой беременности.

"Надеюсь, кресла поменяли, потому что на кресле из прошлых сезонов забеременел весь женский состав наставников. Надеюсь, эти – новые!" – цитируют звезду Дни.ru.

Издание напомнило, что все наставницы "Голоса" – Пелагея, Нюша и сама Гагарина - после участия в проекте забеременели. Так, Пелагея впервые стала мамой в январе 2017 года. Спустя несколько месяцев родила Гагарина. Осенью 2018 года счастье материнства познала Нюша.