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Уехавшая из России дочь Варум и Агутина стала официанткой

11:36
  • пятница
  • 30 августа 2019

Она зарабатывает 20 долларов за смену

Певица Анжелика Варум рассказала о бурной жизни своей дочери Елизаветы, которая с пяти лет живет в США. 
Варум в отсутствие Агутина обернулась русалкой

20-летняя Елизавета учится в университете, а в свободное от учебы время поет в собственной рок-группе. Летом девушка подрабатывает официанткой. "Что в этом удивительного? Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое заработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно", - сказала Варум Sobesednik.ru

Заслуженная артистка России летает в США как минимум один раз в два месяца, но ей порой бывает сложно встретиться с дочкой. "У нее куча дел: репетиции, концерты, друзья, учеба. В общем, она у нас девушка занятая", - пожаловалась Варум. 

В декабре Елизавета выступит в Москве вместе с Варум и Агутиным. Она исполнит несколько своих песен в стиле рок, а затем вернется домой. Переезжать на родину предков она пока не планирует. "Но для жизни, чтобы переехать сюда окончательно, - думаю, нет. Ей будет непросто адаптироваться в нашей стране. Ведь там, в Америке, все совершенно по-другому!" - заявила Анжелика Варум.

Музыканты Анжелика Варум и Леонид Агутин начали встречаться в 1997 году. Они зарегистрировали свои отношения в 2000 году - на следующий год после рождения дочери Елизаветы. 

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