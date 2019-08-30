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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения телеграммой

11:24
  • пятница
  • 30 августа 2019

Президент оценил вклад коллеги в развитие отношений России и Белоруссии

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко. В пятницу президент Белоруссии отмечает юбилей - ему исполняется 65 лет.

Глава нашего государства пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Как отметил Владимир Путин, Александр Лукашенко вносит большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами. Президент России выразил уверенность, что договорённости, достигнутые в июле в Санкт-Петербурге, будут способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства.

Также Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной работы на благо наших братских народов.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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