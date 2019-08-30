Путин поздравил Лукашенко с днем рождения телеграммой

Президент оценил вклад коллеги в развитие отношений России и Белоруссии

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко. В пятницу президент Белоруссии отмечает юбилей - ему исполняется 65 лет.

Глава нашего государства пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Как отметил Владимир Путин, Александр Лукашенко вносит большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами. Президент России выразил уверенность, что договорённости, достигнутые в июле в Санкт-Петербурге, будут способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства.

Также Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной работы на благо наших братских народов.