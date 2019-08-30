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"Лучшая актриса в истории": принц Гарри о супружеской жизни с Маркл

11:31
  • пятница
  • 30 августа 2019

Герцогиня устала от жизни во дворце

Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет вернуться к профессиональной актерской деятельности.

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По словам королевского эксперта Роба Шутера, жизнь в "стенах дворца" кажется супруге принца Гарри скучной и поэтому она начала подыскивать себе подходящий сценарий для съемок в историческом или документальном фильме. Не исключено, что герцогиня займется еще и продюсированием.

Принц Гарри во всем поддерживает свою жену. Он назвал ее "одной из лучших актрис в истории и не хочет, чтобы ее талант пропадал", пишет International Business Times.

До отношений с принцем Гарри Меган Маркл активно снималась в кино. Одной из ярких ее ролей стала Рэйчел Зейн, которую она сыграла в телесериале "Форс-мажоры".

Видео: принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком

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