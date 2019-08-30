Зеленский обматерил галдящих депутатов Рады (видео)

Политик потерял самообладание

Президент Украины Владимир Зеленский нецензурно выругался на заседании Верховной рады.

В интернете опубликовали видео, на котором народные депутаты Рады устроили дискуссию перед голосованием за законопроект о снятии с них неприкосновенности. Зеленскому не понравился гвалт, поднятый в здании парламента. "Что вы все время орете, *****?! ******!" - заявил вышедший из себя президент, ударив руками по столу. Поступок украинского лидера вызвал аплодисменты и восторженные крики со стороны его сторонников.

Между тем многие интернет-пользователи не одобрили поведение Владимира Зеленского.

- Шут на троне.

- Человека можно забрать из села, а вот село из человека никак.

- Это не мой президент. Это вообще не президент. Позор.

Отметим, что законопроект, лишающий народных депутатов неприкосновенности, внес в Раду бывший украинский президент Петр Порошенко.