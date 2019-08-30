Приемная мать-изверг наняла прислугу из 12-ти детей

Детям наконец-то удалось рассказать правду и получить защиту

12 детей пожаловались на жестокое обращение со стороны приемной матери в Димитровграде Ульяновской области.

О вопиющем случае рассказал депутат городской думы Алексей Трифонов. Как оказалось, местная жительница взяла под опеку 15 детей, но совершенно не заботилась о них. Она била их за любую провинность палкой, скудно кормила. Дети ели каши на воде и супы без мяса, при этом женщина ни в чем себе не отказывала.

Опекунша совершенно не следила за здоровьем детей, девочек она стригла налысо, чтобы не покупать шампуни от вшей. "Она отправляла детей конвейером по лагерям и санаториям, т.е. примерно 9 месяцев из 12 дети проводят не дома", - рассказал депутат.

При этом, когда приходила проверка из опеки, женщина изображала из себя примерную мать: на столах появлялась разнообразная еда, у детей – новая одежда и телефоны. После проверки все "излишества" изымались, и дети опять превращались в обслуживающий персонал.

Дети несколько раз пытались пожаловаться на жестокое обращение приемной матери другим людям, но всякий раз она узнавала об этом, избивала их и отправляла в психиатрические заведения в Старую Майну или в Ульяновскую больницу имени Карамзина.

Правоохранительные органы заинтересовались этим случаем и сейчас проводят проверку, пишет РИА Новости. 12 детей на данный момент находятся в лагере "Звездочка", еще трое уже взрослые и живут отдельно.