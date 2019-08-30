Появление Лорак с молодым любовником на публике вызвало возмущение

Избранник певицы попытался спрятать свое лицо

40-летняя украинская певица Ани Лорак, которая недавно рассталась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, впервые вышла в свет с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

В Интернете появилось видео, на котором Лорак и Глеб проходят через рамку металлоискателя на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Молодой возлюбленный идет за знаменитой певицей, пряча лицо под козырьком кепки.

Многие поклонники Лорак выразили мнение, что пара плохо смотрится вместе. Их возмутило поведение Егора Глеба, которому, видимо, не хотелось мелькать рядом с артисткой.

- Уж извините, но Мурат как-то рядом с ней эффектнее выглядел.

- Что ж этот Глеб все лицо скрывает, словно стесняется или боится чего. Если ты любишь эту женщину, так веди себя подобающе.

- Ей мужика бы посолидней надо.

- Каролина, тебя на руках надо носить, ценить твой талант и красоту, а он лицо прячет.

- Не лезьте в чужую жизнь. Она сама разберется, кто ей нужен и кого она любит.

Ани Лорак около 10 лет была замужем за Муратом Налчаджиоглу. В 2011 году у них родилась дочка. "Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому", - говорила Лорак после развода.

Егор Глеб тоже состоял в браке. Его экс-супруга говорила, что Егор вел себя безответственно и мог на несколько дней бросить ее с ребенком.

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Видео: Егор Глеб наблюдает за поющей Лорак