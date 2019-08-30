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Макрон наплевал на этикет и взбудоражил интернет мини-шортами (фото)

13:16
  • пятница
  • 30 августа 2019

Президент показал загорелое и накаченное тело

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруг Брижит хорошо отдохнули перед саммитом G7, который прошел во французском городе Биарриц 24-26 августа.

Чета Макрон выбрала пляж в Борм-ле-Мимоза, где покаталась на водных мотоциклах и приобрела шоколадный загар, пишет интернет-портал "Дни.ру"

41-летний президент позволил себе оголиться и предстать перед публикой в коротких шортах, несмотря на то, что правила этикета запрещают делать подобное высокопоставленным лицам. Интернет-пользователи смогли оценить его спортивное тело и накаченные ноги.

Не обошли вниманием и Брижит Макрон. В свои 66 лет она выглядит безупречно – ни одного намека на целлюлит и растяжки. На водную прогулку супруга президента надела белую рубашку, чтобы не обгореть. Кроме того, Брижит повредила руку и поэтому весь отдых проходила с лангеткой.

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