Макрон наплевал на этикет и взбудоражил интернет мини-шортами (фото)

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруг Брижит хорошо отдохнули перед саммитом G7, который прошел во французском городе Биарриц 24-26 августа.

Чета Макрон выбрала пляж в Борм-ле-Мимоза, где покаталась на водных мотоциклах и приобрела шоколадный загар, пишет интернет-портал "Дни.ру"

41-летний президент позволил себе оголиться и предстать перед публикой в коротких шортах, несмотря на то, что правила этикета запрещают делать подобное высокопоставленным лицам. Интернет-пользователи смогли оценить его спортивное тело и накаченные ноги.

Не обошли вниманием и Брижит Макрон. В свои 66 лет она выглядит безупречно – ни одного намека на целлюлит и растяжки. На водную прогулку супруга президента надела белую рубашку, чтобы не обгореть. Кроме того, Брижит повредила руку и поэтому весь отдых проходила с лангеткой.

EXCLUSIVE: Topless Emmanuel Macron roars around on a jet ski and relaxes on a speed boat with his wife Brigitte on Mediterranean break before G7 summit https://t.co/2FqkRjcDXV