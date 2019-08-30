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В Москве автомобиль въехал в толпу людей у рынка

13:06
  • пятница
  • 30 августа 2019

Полиция уже задержала водителя

В Москве задержали мужчину, который на своем автомобиле протаранил группу людей у рынка в Чертанове. Об этом сообщили в столичной полиции.

Изначально в МВД поступила информация о конфликте между двумя группами людей на юге столицы. Прибывшие на место полицейские выяснили, что один из них въехал на иномарке в группу оппонентов, а потом бросил автомобиль и сбежал с места преступления.

Как сообщает ТАСС, в результате наезда пострадали два человека. Предварительно, их жизни ничего не угрожает. В пресс-службе столичного управления МВД агентству сообщили, что в отношении задержанного водителя возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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