В Москве автомобиль въехал в толпу людей у рынка

Полиция уже задержала водителя

В Москве задержали мужчину, который на своем автомобиле протаранил группу людей у рынка в Чертанове. Об этом сообщили в столичной полиции.

Изначально в МВД поступила информация о конфликте между двумя группами людей на юге столицы. Прибывшие на место полицейские выяснили, что один из них въехал на иномарке в группу оппонентов, а потом бросил автомобиль и сбежал с места преступления.

Как сообщает ТАСС, в результате наезда пострадали два человека. Предварительно, их жизни ничего не угрожает. В пресс-службе столичного управления МВД агентству сообщили, что в отношении задержанного водителя возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен