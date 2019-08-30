Правду о гибели группы Дятлова пообещали раскрыть в 2020 году

Эксперты завершают проверку версий

Прокуратура Свердловской области планирует к началу 2020 года проверить все версии гибели туристической группы Дятлова.

"Пока эксперты не завершили проведение исследований", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры. Ранее представители ведомства обещали закончить работу до осени.

В марте этого года сотрудники прокуратуры побывали вблизи горы Холатчахль в Свердловской области, где в феврале 1959 года при странных обстоятельствах погибли девять туристов во главе с Игорем Дятловым. Участники расследования рассматривают три основные версии происшествия, каждая из которых связана с природными факторами.

За последние 60 лет появилось огромное количество предполагаемых причин трагедии на перевале Дятлова. Согласно одной из последних теорий, туристы стали свидетелями крушения ракеты, запущенной с полигона Торетам в Казахстане. Советские спецслужбы ликвидировали дятловцев, чтобы скрыть следы катастрофы, в ходе которой якобы погиб космонавт. Отметим, что участники расследования не нашли никакой связи между запуском ракеты Р-7 и гибелью туристов.

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