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В Москве появился памятник Кобзону

15:09
  • пятница
  • 30 августа 2019

Россияне почтили память умершего год назад артиста

В пятницу исполнился ровно год, как ушёл из жизни Иосиф Кобзон. В Москве на месте захоронения певца установили памятник, передает "ТВ Центр".

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Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. На Востряковском кладбище, где он был похоронен с воинскими почестями, его память почтили близкие, друзья, поклонники и коллеги, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что Нелли Кобзон вышла замуж за артиста без любви. Об этом она сама рассказала в интервью.

О том, как живет вдова Кобзона после смерти мужа, читайте на сайте ТВЦ по ссылке.

Видео: Прощание. Иосиф Кобзон

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