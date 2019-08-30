В Москве появился памятник Кобзону

Россияне почтили память умершего год назад артиста

В пятницу исполнился ровно год, как ушёл из жизни Иосиф Кобзон. В Москве на месте захоронения певца установили памятник, передает "ТВ Центр".

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. На Востряковском кладбище, где он был похоронен с воинскими почестями, его память почтили близкие, друзья, поклонники и коллеги, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что Нелли Кобзон вышла замуж за артиста без любви. Об этом она сама рассказала в интервью.

О том, как живет вдова Кобзона после смерти мужа, читайте на сайте ТВЦ по ссылке.

Видео: Прощание. Иосиф Кобзон

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