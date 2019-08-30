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Что обсуждают в Москве на форуме "Город образования"

15:11
  • пятница
  • 30 августа 2019

Участие в дискуссиях принимают представители ОНФ

Новейшие технологии и практики обучения обсуждают в Москве на международном форуме "Город образования". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участие в дискуссиях принимают представители ОНФ, сотрудники центра "Сириус", а также учёные, педагоги и студенты. Главная тема года - интеграция городских ресурсов для создания единой среды, которая поможет развить потенциал международной системы образования.

"В каждом субъекте у нас сформированы сильные экспертные группы из педагогов, из депутатов, из учёных, учителей-предметников. Всё это ставит новые задачи перед управленцами в системе образования и перед директорами школ, поэтому мы и вынесли сегодня дискуссию именно в такое русло - как могут быть полезны друг другу директора школ нашей большой страны", - сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

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