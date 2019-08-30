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Путину представили проект "Новый Мурманск"

14:40
  • пятница
  • 30 августа 2019

Первая задача главы Мурманской области - остановить отток населения

Масштабный проект под названием "Новый Мурманск" готовят власти города. Об этом рассказал Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

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Президент провёл с ним рабочую встречу в Кремле, передает "ТВ Центр". Руководство региона стремится превратить его в новую точку роста. Но сначала нужно решить ряд проблем. В первую очередь, справиться с оттоком населения. Чтобы не только удержать, но и привлечь людей, в области будут строить жильё, благоустраивать города, повышать качество образовательных и медицинских услуг.

"Знаю, что в целом в области осуществляется достаточно большое количество инвестпроектов, 42, и они достаточно большие, миллиардные. Тем не менее, есть и проблемы, связанные со строительным комплексом, с развитием жилищного строительства, с объектами образования", - сказал Путин.

"Первая, главная проблема, которая у нас "болит", это тема медицины. Мы вынуждены были оперативно принять антикризисный план: это новое оборудование, это возможность приватизировать служебное жильё врачами, это машины скорой медицинской помощи, это поддержка кадров, потому что у нас катастрофическая нехватка врачей", - ответил Чибис.

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