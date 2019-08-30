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Собянин открыл детскую музыкальную школу им. Глиэра после капремонта

14:45
  • пятница
  • 30 августа 2019

Реконструкция началась год назад

В Москве завершен капитальный ремонт в музыкальной школе имени Глиэра. Сегодня историческое здание на улице Якиманка посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Год назад здание объявили объектом культурного наследия и начали масштабную реконструкцию. За это время восстановили исторический фасад здания, фундамент, крышу. Обновили системы отопления и водоснабжения. Кроме того, провели косметический ремонт. В школе вокалу и игре на разных музыкальных инструментах учатся более полутора тысяч детей.

Мэр Москвы поздравил педагогов и учеников с новосельем и наступающим днем знаний.

 

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