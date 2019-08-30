Историю ВДНХ расскажут в День города на четырех площадках в Москве

Две улицы в центре города станут пешеходными

Москва готовится отметить День города. Центром торжеств станут Охотный ряд, Площадь Революции, Моховая и Тверская улицы, которые на два дня сделают пешеходными.

Здесь устроят концерты и театрализованные представления, темы которых так или иначе связаны с ВДНХ, поскольку легендарной выставке исполняется 80 лет. На обводном канале пройдет регата сёрферов. На небоскрёбах Москва-Сити своё мастерство покажут канатоходцы. Вечером 7 сентября в Москве можно будет увидеть грандиозный праздничный салют.

"У нас порядка 250 праздничных мероприятий запланировано в каждом округе Москвы. Понятно, что у нас участвуют все городские площадки, все парки, большинство улиц в центре города. Ну а на улицах Тверской, Охотном ряду, Моховой у нас откроются четыре площадки, протяжённость этой площадки будет более полутора километров. Всех приглашаем и очень ждём", - говорит глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.