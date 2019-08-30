ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Историю ВДНХ расскажут в День города на четырех площадках в Москве

15:02
  • пятница
  • 30 августа 2019

Две улицы в центре города станут пешеходными

Москва готовится отметить День города. Центром торжеств станут Охотный ряд, Площадь Революции, Моховая и Тверская улицы, которые на два дня сделают пешеходными.

Здесь устроят концерты и театрализованные представления, темы которых так или иначе связаны с ВДНХ, поскольку легендарной выставке исполняется 80 лет. На обводном канале пройдет регата сёрферов. На  небоскрёбах Москва-Сити своё мастерство покажут канатоходцы. Вечером 7 сентября в Москве можно будет увидеть грандиозный праздничный салют.

"У нас порядка 250 праздничных мероприятий запланировано в каждом округе Москвы. Понятно, что у нас участвуют все городские площадки, все парки, большинство улиц в центре города. Ну а на улицах Тверской, Охотном ряду, Моховой у нас откроются четыре площадки, протяжённость этой площадки  будет более полутора километров. Всех приглашаем и очень ждём", - говорит глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Главное сегодня
День города
День города
День города
День города
День города
День города
День города
День города
День города Москвы
День города Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.