Пятая "Клиника памяти" открылась в Москве

Получить помощь там можно бесплатно

На северо-западе столицы открылась клиника для тех, кому начинает изменять память. Профессиональные психиатры бесплатно помогают справляться с болезнями мозга, которыми обычно страдают люди преклонного возраста.

В Москве открылась пятая "Клинка памяти". В такие учреждения обращаются люди с начальными нарушениями памяти. И задача врачей – не допустить полной ее потери.

"Это и телесно-ориентированная психотерапия, и когнитивные разминки. Это и консультации врачей психиатров, психотерапевтические групповые занятия, психологическая коррекция", - сообщила главный врач больницы №4 Лариса Бурыгина.

Стационар одновременно может принять 50 пациентов. Завтрак, терапия, обед и домой: маршрут в мегаполисе ведь тоже тренирует память. Помимо стационарного лечения, здесь можно получить рекомендации на будущее: правильное питание, физические и умственные нагрузки.

"Нужно заниматься, нужно тренировать память, читать. Даже некоторые чтобы сохранить это, начинают изучать языки", - объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

У Бориса Тимошенко два высших технических образования. Всю жизнь работал с медоборудованием. Потерял жену и через несколько лет понял: стресс привел к проблемам с памятью. Инженер и в 84 старым себя не считает. Обращался к врачам, но таблетки пить отказывается категорически. Поэтому и пришел в клинику.

"Вот что-то положил – забыл. Потом ищешь это час, два. Вот я последнюю вещь 2 недели искал", - говорит Борис Тимошенко.

В стационаре можно почитать книгу или обсудить только что увиденный фильм. То есть стационар важен еще и для социализации пенсионеров. Впрочем, обратиться за помощью можно в любом возрасте. Первая такая клиника появилась в Москве в начале 2017 года. Пилотный проект доказал свою значимость. И сейчас в столице одновременно могут проходить реабилитацию две с половиной сотни пациентов.

"Мы планируем, что будет в каждом округе минимум одна клиника. Это примерно на 2 миллиона населения", - говорит главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Опыт Москвы изучают другие регионы. Севастополь, Самарская и Орловская области уже открыли аналогичные учреждения. Если эта терапия войдет в нацпроект "Здравоохранение" или "Демография", подобные клиники появятся по всей стране. В столице, тем временем, чтобы сократить время ожидания, разработают интернет-платформу для дистанционной реабилитации.

Иван Колесников, Николай Жуков, Захар Левин. "ТВ Центр".