Чудом выживший в ДТП мужчина ушел за шоколадкой и лишился авто

Опубликовано видео последствий страшной аварии с участием двух иномарок в Москве

В Пресненском районе Москвы произошло страшное ДТП. На Большой Грузинской улице столкнулись два автомобиля. Авария произошла накануне поздно вечером.

Как передает "ТВ Центр", белый автомобиль Lamborghini мчался на полной скорости, протаранил припаркованный BMW и отлетел в сторону. В элитном спорткаре в этот момент находились два человека. Они госпитализированы. Это водитель и его пассажирка, по некоторым дынным, бизнесвуман Марина Мелихова. Она сейчас в реанимации. А вот в салоне внедорожника никого не было. Водитель буквально за минуту до ДТП вышел в магазин.

"Я стоял уже на кассе, забежал молодой человек. Спрашивал, есть ли какое-то обезболивающее. Сказал, что страшная авария произошла. Ничего не нашел, убежал, я еще подумал, сейчас выйду, посмотрю в своей машине, вот вышел и посмотрел", - рассказал водитель BMW Андрей Шубин.

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