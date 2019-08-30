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Новая природоохранная зона появилась в Химках

15:48
  • пятница
  • 30 августа 2019

Теперь там нельзя строить дома, рыбачить и охотиться

В Химках появилась особая территория - "Сходненская". Там нельзя строить дома, рыбачить и охотиться. Зато можно любоваться уникальным ландшафтом, заниматься спортом, собирать дикие ягоды.

Ещё 100 лет назад сходненские просторы использовались в основном для выпаса лошадей. С тех пор здесь всё так и осталось на своих местах: девственные леса, поля для выпаса, лошади.

Местные лошадки - подопечные олимпийской спортивной базы "Планерное", которая находится здесь с 1935 года и теперь получила статус буферной зоны новой природоохранной территории.

Любая хозяйственная деятельность: будь то рыбалка, охота, вырубка деревьев или строительство капитальных объектов в чертах зоны "Сходненская" теперь под запретом. Те, кто часто приезжает сюда гулять и заниматься спортом, были обеспокоены тем,  что лакомый зеленый кусочек земли на границах с Москвой могут застроить частными коттеджами.

"Было много попыток забрать эту территорию, но благодаря неравнодушным людям, благодаря тому, что здесь занимается такое огромное количество детей, этим летом мы провели 2 чемпионата России по конному спорту, двое международных соревнований по конному спорту, спартакиаду по бейсболу учащихся России по бейсболу и софтболу. Пусть это служит народу, пусть это служит спорту", - говорит гендиректор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова.

Экологическая оценка новой рекреационной зоны выявила здесь десятки видов животных и растений, занесенных в Красную Книгу.

Кроме "Сходненской" экологам удалось найти в Подмосковье ещё 9 зон, которые уже в этом году станут особо охраняемыми. А уже к 2025 году власти Подмосковья планируют наделить таким статусом пятую часть территорий Московской области.

Татьяна Сидорова, Александр Козликин. "ТВ Центр".

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