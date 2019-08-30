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Куда идти на выходных в Москве

15:19
  • пятница
  • 30 августа 2019

В столице пройдет море фестивалей

Где провести последние дни лета? Конечно, в Москве. Фестивали и кинопремьеры, концерты и необычные выставки, а ещё - много музыки и света. Всё это подарит массу положительных эмоций, а ещё заряд энергии на следующую рабочую неделю.

Зажигательная мелодия, неземные создания  и умиротворяющий пейзаж. В Царицыне сейчас рай  для любителей контрастов. Лучшие ландшафтные дизайнеры мира представляют на суд публики 25 исторических садов. Учитывая, что это еще и серьезный конкурс, можно самостоятельно выбрать победителя.

Здесь каждый сад - это не просто история, а еще и зашифрованное послание. Например, "Версаль Ледникового периода". Хотя данные скульптуры лепили с живых людей. Буквально на этой неделе. Уникальность фестиваля в том, что свои игры разума можно вести с авторами садов-головоломок. Они люди не просто талантливые, но и открытые.

У исторических  садов в эти выходные будут серьезные конкуренты. В Москве просто море разных фестивалей. В парк искусств "Музеон"  нагрянут "Яркие люди". Как всегда непредсказуемый, стильный и очень красивый праздник. На проспекте Сахарова и на ВДНХ - молодежный фестиваль "ПРОлето".  Интересно, что артистов-участников выбирали сами москвичи. Так что будут и "Руки вверх", и "Дискотека авария".

О тех, кто уже изменил этот мир, расскажут на одной из самых загадочных выставок этого года. В Новом крыле дома Гоголя - поселились "Мертвые души"  Булгакова. О том, что Михаил Афанасьевич зачитывался русским мистиком с детства, известно давно. Он ставил его произведения на сцене, писал по ним киносценарии, Гоголь ему снился. Но почему? И где правда, а где - вымысел в многочисленных легендах о двух гениях? Кураторы совместного проекта музея Булгакова и Нового крыла наконец-то расставят точки над "и".

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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