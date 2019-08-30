Назван город, в котором пройдет "Евровидение-2020"

В этом году победил певец из Нидерландов Дункан Лоуренс

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" назвали город, в котором пройдет музыкальное соревнование в следующем году.

Этим городом стал Роттердам (Нидерланды). Также на место проведения претендовали Арнем, Маастрихт, Утрехт, Хертогенбос и Амстердам. Последний отказался от проведения, поскольку на момент конкурса все площадки в городе будут заняты.

Полуфиналы "Евровидения-2020" пройдут 12 и 14 мая, финал – 16 мая, пишет "Газета.Ru".

Финал "Евровидения-2019" прошел в ночь на 19 мая в Тель-Авиве. Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором оказался представитель Италии, третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.