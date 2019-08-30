ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван город, в котором пройдет "Евровидение-2020"

13:40
  • пятница
  • 30 августа 2019

В этом году победил певец из Нидерландов Дункан Лоуренс

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" назвали город, в котором пройдет музыкальное соревнование в следующем году.
У Бузовой назвали условие участия певицы в "Евровидении-2020"

Этим городом стал Роттердам (Нидерланды). Также на место проведения претендовали Арнем, Маастрихт, Утрехт, Хертогенбос и Амстердам. Последний отказался от проведения, поскольку на момент конкурса все площадки в городе будут заняты.

Полуфиналы "Евровидения-2020" пройдут 12 и 14 мая, финал – 16 мая, пишет "Газета.Ru".

Финал "Евровидения-2019" прошел в ночь на 19 мая в Тель-Авиве. Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором оказался представитель Италии, третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Зрители на концерте
Зрители на концерте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.