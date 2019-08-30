Жириновский озвучил радикальный план по спасению москвичей от шаурмы

Полумеры тут бесполезны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений.

"В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Поэтому пытаться их контролировать бесполезно, нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что в 65 из 66 точек по продаже шаурмы нарушаются санитарно-эпидемиологические требования. Сотрудники Роспотребнадзора утилизировали более 600 килограммов сырья и готовой продукции. Ведомство вынесло постановления о штрафах на общую сумму в 655 тысяч рублей.

Подобная история произошла осенью прошлого года. Специалисты проверили свыше 250 предприятий общепита и почти в каждом выявили нарушения.