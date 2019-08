"К ноге!" Трамп позвал ручную Меланию собачьим жестом

Президент США Дональд Трамп отличился странным поведением во время посещения города Дейтон, штат Огайо.

В Сети появилось видео, на котором американский лидер похлопывает себя по ноге, зовя первую леди США Меланию. Через несколько секунд она появляется в кадре. Пользователи интернета сочли, что жест Трампа больше похож на подзывание собаки, а не жены.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”



Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY