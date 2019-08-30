"К ноге!" Трамп позвал ручную Меланию собачьим жестом

Президента обвинили в пренебрежении к жене

Президент США Дональд Трамп отличился странным поведением во время посещения города Дейтон, штат Огайо.

В Сети появилось видео, на котором американский лидер похлопывает себя по ноге, зовя первую леди США Меланию. Через несколько секунд она появляется в кадре. Пользователи интернета сочли, что жест Трампа больше похож на подзывание собаки, а не жены.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”



Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY — James Felton (@JimMFelton) 28 августа 2019 г.

"Дональд Трамп: "Никто не уважает женщин больше, чем я". Тоже Дональд Трамп: "Сюда, девочка, иди сюда, к ноге. Иди сюда, жена, какая хорошая девочка", - говорится в подписи к видео.

Другие пользователи соцсетей предположили, что Трамп даже не смотрел в сторону жены, а похлопывание по ноге было адресовано к сотрудникам Секретной службы, которые отвечают за его безопасность.