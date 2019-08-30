"Бабье лето точно будет": россиян обнадежили прогнозом на сентябрь

Ожидается сухая и ясная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что бабье лето придет в европейскую часть России в первой декаде сентября.

"Бабье лето точно будет в этом году. Мы уверенно можем говорить об этом. Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом", - заявил Вильфанд, напомнив, что в прошлом году россияне так и не дождались бабьего лета.

По словам синоптика, в первые сентябрьские дни температура воздуха превысит норму на три-пять градусов. Такая ситуация связана с антициклоном над европейской территорией России.

"Существенных осадков не прогнозируется в течении первой неделе месяца. В течении сентября не ожидается частых и нудных дождей", - отметил представитель Гидрометцентра.