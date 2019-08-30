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"Бабье лето точно будет": россиян обнадежили прогнозом на сентябрь

14:51
  • пятница
  • 30 августа 2019

Ожидается сухая и ясная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что бабье лето придет в европейскую часть России в первой декаде сентября. 
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"Бабье лето точно будет в этом году. Мы уверенно можем говорить об этом. Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом", - заявил Вильфанд, напомнив, что в прошлом году россияне так и не дождались бабьего лета. 

По словам синоптика, в первые сентябрьские дни температура воздуха превысит норму на три-пять градусов. Такая ситуация связана с антициклоном над европейской территорией России.

"Существенных осадков не прогнозируется в течении первой неделе месяца. В течении сентября не ожидается частых и нудных дождей", - отметил представитель Гидрометцентра.

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