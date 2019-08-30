Девушки Лукашенко принесли ему рекордный урожай

Помогло глобальное потепление

Александр Лукашенко собрал рекордный урожай на своем приусадебном участке. Помогло президенту глобальное потепление – как отметил белорусский лидер, климат в стране меняется – и девушки из президентской команды.

Лукашенко отправился на участок в четверг, чтобы отдохнуть от двухчасовых переговоров с советником президента США Джоном Болтоном. В качестве помощников белорусского лидера сопровождали девушки из его команды, руководила которыми пресс-секретарь Александра Григорьевича - Наталья Эйсмонт.

Погодные условия для выращивания бахчевых культур в Белоруссии не всегда были благоприятными. Однако благодаря изменениям климата в этом году удалось собрать достойный урожай – около 20 тонн. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Беларусь-1", президент лично считал арбузы и подавал их девушкам.

Лукашенко уже несколько лет занимается выращиванием арбузов на своем поле. У президентской семьи сложилась традиция - младший сын белорусского лидера Николай передаст часть урожая в подшефный минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов.