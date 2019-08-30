Путин назвал оптимальное количество детей в семье

Это не огромное, нормальное число

Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье – это нормально и правильно.

Речь об этом зашла на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом во время обсуждения низкого уровня жизни в закрытых городах. Чибис отметил, что ситуация усугубляется тем, что многие семьи воспитывают "огромное количество детей", пишет агентство URA.RU.

Однако Путин поправил чиновника. По мнению главы государства, трое детей в семье – это адекватная цифра. "Не огромное, нормальное. Это правильно", - заявил президент.

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