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Путин назвал оптимальное количество детей в семье

15:30
  • пятница
  • 30 августа 2019

Это не огромное, нормальное число

Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье – это нормально и правильно.

Речь об этом зашла на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом во время обсуждения низкого уровня жизни в закрытых городах. Чибис отметил, что ситуация усугубляется тем, что многие семьи воспитывают "огромное количество детей", пишет агентство URA.RU.

Однако Путин поправил чиновника. По мнению главы государства, трое детей в семье – это адекватная цифра. "Не огромное, нормальное. Это правильно", - заявил президент.

Видео: Путину представили проект "Новый Мурманск"

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