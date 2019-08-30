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На российских дорогах ограничат обгоны

15:38
  • пятница
  • 30 августа 2019

Это может снизить количество аварий на дорогах

В Министерстве транспорта России рассказали о мерах для повышения безопасности на российских дорогах. В методических рекомендациях, размещенных на сайте ведомства, предлагается применять камеры, которые способны заметить 15 видов нарушений, в том числе повороты в запрещенных местах.
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В министерстве обратили внимание на возможное введение термина "характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП". "На двухполосном шоссе шириной менее семи метров рекомендован запрет обгона, причем как на самой трассе, так и на 500–700-метровых подходах (вне зависимости от их ширины) к ней", - приводит газета "Коммерсантъ" сообщение ведомства. 

Ранее сообщалось, что в нашей стране уже в скором будущем могут появиться скоростные перекрестки и квадратные светофоры. Предполагается, что нововведения повысят безопасность на дорогах и уменьшат число аварийных ситуаций.

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