На российских дорогах ограничат обгоны

Это может снизить количество аварий на дорогах

В Министерстве транспорта России рассказали о мерах для повышения безопасности на российских дорогах. В методических рекомендациях, размещенных на сайте ведомства, предлагается применять камеры, которые способны заметить 15 видов нарушений, в том числе повороты в запрещенных местах.

В министерстве обратили внимание на возможное введение термина "характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП". "На двухполосном шоссе шириной менее семи метров рекомендован запрет обгона, причем как на самой трассе, так и на 500–700-метровых подходах (вне зависимости от их ширины) к ней", - приводит газета "Коммерсантъ" сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в нашей стране уже в скором будущем могут появиться скоростные перекрестки и квадратные светофоры. Предполагается, что нововведения повысят безопасность на дорогах и уменьшат число аварийных ситуаций.