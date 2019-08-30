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Выяснилась последняя просьба Александра Числова

15:24
  • пятница
  • 30 августа 2019

Его похоронят 2 сентября

Актер Александра Числова, который скончался от пневмонии утром 29 августа, похоронят в понедельник, 2 сентября. 
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Племянница артиста Светлана Андрианова сообщила, что прощание с Числовым состоится в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов. Церемония начнется в 13:00. Тело актера кремируют. Числов просил похоронить его на Николо-Архангельском кладбище, где лежат останки его тети. 

Актер Денис Сердюков, который дружил с Числовым, заявил, что у его родных нет денег на кремацию. "Надеюсь, что Гильдия [актеров] поможет с местом на кладбище, а тележурналисты - в финансовом плане", - цитирует Сердюкова портал "Дни.ру"

Напомним, Александр Числов скончался на 55-м году жизни. На его счету свыше 250 ролей в кино и сериалах. Он снялся в таких картинах, как "Облако-рай", "Легенда №17", "Вор". 

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