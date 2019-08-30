Выяснилась последняя просьба Александра Числова

Его похоронят 2 сентября

Актер Александра Числова, который скончался от пневмонии утром 29 августа, похоронят в понедельник, 2 сентября.

Племянница артиста Светлана Андрианова сообщила, что прощание с Числовым состоится в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов. Церемония начнется в 13:00. Тело актера кремируют. Числов просил похоронить его на Николо-Архангельском кладбище, где лежат останки его тети.

Актер Денис Сердюков, который дружил с Числовым, заявил, что у его родных нет денег на кремацию. "Надеюсь, что Гильдия [актеров] поможет с местом на кладбище, а тележурналисты - в финансовом плане", - цитирует Сердюкова портал "Дни.ру".

Напомним, Александр Числов скончался на 55-м году жизни. На его счету свыше 250 ролей в кино и сериалах. Он снялся в таких картинах, как "Облако-рай", "Легенда №17", "Вор".